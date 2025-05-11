مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا

الأحد، 11 مايو 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

داني أولمو - بيلينجهام - برشلونة ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 4-3

ق 96: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد

ق 95: جووووول فيرمين لوبيز والخامس

ق 93: هدف جديد ملغي للتسلل على مبابي

ق 89: ماذا أهدرت يا مونوز

ق 80: مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد على تشواميني وبعد العودة الحكم لا يحتسبها

ق 79: الخامس يضيع من جديد بعد تسديدة من لامين وإنقاذ من كورتوا

ق 73: تسديدة قوية من لامين يبعدها كورتوا

ق 70: جوووول مبابي هاتريك بعد انفراد من فينيسيوس

ق 56: خروج باو كوبارسي وجيرارد مارتين ونزول كريستينسين وأليخاندرو بالدي

ق 55: تسديدة من مبابي تمر جوار القائم

ق 52: هدف خامس ولكن لا يتحسب بسبب التسلل على رافينيا

نزول مودريتش وبراهيم دياز بدلا من سيبايوس وأردا جولر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 4-2

ق 45+7- هدف من مبابي ولكن تسلل

ق 45: جووووول الرابع رافينيا بعد خطأ من الدفاع وضغط من رافينيا ومساعدة فران توريس

ق 43: إلغاء ركلة الجزاء بسبب التسلل

ق 43: ركلة جزاااااااء لصالح ريال مدريد بعد سقوط مبابي

ق 42: رافينيا يهدر الرابع

ق 34: جوووووووول رافينيا والثالث

ق 33: جووووووول لامين يامال والتعادل

ق 29: إنذار لفالفيردي

ق 19: جوووووووول إريك جارسيا والأول

ق 18: كورتوا يتصدى لتسديدة صاروخية من جيرارد مارتين

ق 17: تسديدة من لامين يامال تمر جوال القائم

ق 14: جوووووووول الثاني مبابي بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس

ق 8: اختراق من إريك جارسيا وعرضية يبعدها كورتوا لركنية

ق 6: جوووول أول مبابي

ق 3: ركلة جزااااء لريال مدريد بعد عرقلة مبابي من قبل تشيزني بعد تمريرة خاطئة من كوبارسي

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
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