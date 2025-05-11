مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي
الأحد، 11 مايو 2025 - 16:32
كتب : عمرو نبيل
يرغب عمر فايد مدافع بيرشوت البلجيكي المعار من فنربخشة التركي، في استمرار مشواره الاحترافي بأوروبا.
وارتبط اسم عمر فايد بأكثر من فريق في الدوري المصري خلال الفترة الماضية.
وكشف مصدر مقرب من عمر فايد لـ FilGoal.com: "عمر فايد يرغب في استمرار مشواره الاحترافي في أوروبا".
وتابع "اللاعب لديه أكثر من عرض أبرزهم من فينورد الهولندي".
واختتم المصدر تصريحاته "يدرس عمر فايد العروض المقدمة إليه وينتظر رد فنربخشة قبل حسم مصيره".
ويعود عمر فايد إلى فنربخشة من جديد بنهاية الموسم الجاري.
ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.
وخاض عمر فايد 15 مباراة مع بيرشوت هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ويبلغ فايد من العمر 21 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.
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