مؤتمر أسامة نبيه: المعنويات مرتفعة وندرك أهمية لقاء غانا

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب عن تفائله قبل لقاء غانا بربع نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في تشيلي بنهاية العام الجاري.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي: "المعنويات مرتفعة والتفاؤل يسيطر على معسكر المنتخب بعد عبور دور المجموعات الذي كان يمثل عبئا نفسيا على الجميع".

وأضاف "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بعض اللاعبين للإصابة والإجهاد إلا أن الجميع يتسلح بالروح القتالية العالية ويعتزمون إسعاد جماهيرهم. ويدرك اللاعبون أهمية لقاء غانا التي تحمل حلما مزدوجا يتمثل في السعي محو بلوغ المونديال والمرور إلى المربع الذهبي بحثا عن اللقب".

وأكمل "منتخب غانا لديه ميزة وهي أنه لم يلعب سوي ثلاث مباريات وحصل على يوم راحة إضافي في الاستعداد للقاء الفراعنة".

وأتم "لدي ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب وقدراتهم على العبور والدفاع ببسالة عن أحلامهم مطالبا الجميع بدعمهم ومساندتهم في مهمتهم الوطنية".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا غدا الإثنين في السادسة مساءً على استاد السويس.

وخاض أمس منتخب الشباب تدريباته بفندق إقامته بمدينة الإسماعيلية على مجموعتين تحت اشراف أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب قبل مغادرته صباح اليوم إلى مدينة السويس استعدادا للقاء.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد أكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين في التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.