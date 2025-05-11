تشكيل برشلونة - أولمو ومارتين أساسيان أمام ريال مدريد.. وبالدي وليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء

الأحد، 11 مايو 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

ودفع فليك بالثنائي داني أولمو وجيرارد مارتين في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
برشلونة يستعيد مدافعه قبل الكلاسيكو قائمة ريال مدريد - عدة غيابات.. وتواجد مغربي في الدفاع ضد برشلونة للمرة السادسة على التوالي.. تتويج سيدات برشلونة بلقب الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام برشلونة

بينما يجلس الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني

الدفاع: إريك جارسيا – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – جيرارد مارتين

الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو

الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – رافينيا

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 بينما ريال مدريد في المركز الثاني بـ 75 نقطة.

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا للمرة السادسة على التوالي.. تتويج سيدات برشلونة بلقب الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام برشلونة متى يخضع بيلينجهام للجراحة في الكتف؟ إشبيلية يدين أعمال التخريب التي أجبرت الفريق على المبيت في النادي
أخر الأخبار
فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري 2 دقيقة | الدوري الإسباني
سابع انتصارات الجمل.. إنبي ينتصر على سموحة بهدف حتحوت 12 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: هذه رسالتي للاعبي تشيلسي.. وفخور بما قدمناه من أداء 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - نوتنجهام يتعثر بتعادل مع ليستر.. وأرقام قياسية سلبية لـ يونايتد وتوتنام 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أرسنال.. الثااااني سريعا ساعة | الدوري الإنجليزي
ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - حضور 2000 مشجع لمباريات نصف نهائي دوري السوبر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك