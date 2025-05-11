تشكيل برشلونة - أولمو ومارتين أساسيان أمام ريال مدريد.. وبالدي وليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء
الأحد، 11 مايو 2025 - 16:03
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني.
ودفع فليك بالثنائي داني أولمو وجيرارد مارتين في التشكيل الأساسي.
بينما يجلس الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني
الدفاع: إريك جارسيا – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – جيرارد مارتين
الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو
الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – رافينيا
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 بينما ريال مدريد في المركز الثاني بـ 75 نقطة.
نرشح لكم
فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا للمرة السادسة على التوالي.. تتويج سيدات برشلونة بلقب الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام برشلونة متى يخضع بيلينجهام للجراحة في الكتف؟ إشبيلية يدين أعمال التخريب التي أجبرت الفريق على المبيت في النادي