استعدادا لختام تصفيات كأس العالم.. منتخب السعودية يلاقي الأردن في ودية سرية

الأحد، 11 مايو 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

أعلن المنتخب السعودي مواجهة نظيره الأردني في مباراة ودية خلال معسكره الاستعدادي للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه أن المعسكر سيقام خلال الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو استعدادًا لخوض الجولة التاسعة أمام منتخب البحرين والجولة العاشرة أمام منتخب أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيخوض الأخضر خلال معسكره مناورة ودية تدريبية مغلقة أمام منتخب الأردن ستقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب إيجو بنادي الاتفاق.

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وتقام مواجهة السعودية والأردن الودية خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل المباراة تلفزيونيا، إلى جانب إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.

 وسينتظم جميع اللاعبين في معسكر الأخضر بإستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقوا بالمعسكر بعد فراغهم مباشرةً من المشاركة مع أنديتهم بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أما المنتخب الأردني فيبدأ تجمعه يوم السبت 17 مايو في عمان، قبل أن يتوجه بعدها بأسبوع إلى مدينة الدمام لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى الأحد 1 يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العُماني ومنتخب العراق يومي 5 و10 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

السعودية الأردن
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