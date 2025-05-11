للمرة السادسة على التوالي.. تتويج سيدات برشلونة بلقب الدوري الإسباني

توج فريق سيدات برشلونة لكرة القدم بلقب الدوري الإسباني للمرة السادسة على التوالي.

ويأتي ذلك قبل دقائق من كلاسيكو الرجال بين برشلونة وريال مدريد في الدوري.

وتغلب فريق سيدات برشلونة على ريال بيتيس بتسعة أهداف دون مقابل في الجولة 29 وقبل الأخيرة.

بينما شهدت نفس الجولة تعثر فريق ريال مدريد أمام كوستا تينيفري بالتعادل بهدف لكل منهما.

وارتفع رصيد سيدات برشلونة إلى 81 نقطة قبل جولة من الختام مقابل 75 نقطة لفريق ريال مدريد.

ومنذ نسخة 2019-2020 نجح فريق سيدات برشلونة في التتويج بلقب الدوري ست مرات على التوالي.

ويعتبر ذلك هو اللقب العاشر لفريق سيدات برشلونة منذ تحول دوري السيدات للممتاز في نسخة 2012.

ولا يزال برشلونة ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ويواجه فريق سيدات برشلونة نظيره أرسنال يوم 24 مايو الجاري.