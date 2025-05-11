خبر في الجول - اتحاد الكرة يرغب في تمديد تعاقد رويز لتطوير الحكام

يرغب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة تمديد تعاقد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية.

ويرتبط أوسكار رويز بتعاقد مع لجنة الحكام حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة لديه رغبة في تمديد التعاقد لموسم آخر أي ينتهي في صيف 2027.

ويأتي ذلك ضمن خطة اتحاد الكرة لتطوير الحكام ومنح الكولومبي فترة طويلة تساعده على ذلك.

ويرى الاتحاد أن رويز يبذل مجهودا جيدا مع الحكام بجانب إضافة حكام صغار في السن بمسابقة الدوري لصناعة جيل جديد.

ويحصل أوسكار رويز على 15 ألف دولار شهريا وتعاقده لا يوجد به شروط جزائية.

وتم تعيين أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام المصرية في 19 فبراير الماضي.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.