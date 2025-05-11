مدرب غانا للشباب: سنلعب بأسلوبنا من أجل تحقيق الفوز على مصر والتأهل لكأس العالم

يدرك ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا للشباب صعوبة المواجهة التي سيلاقي فيها نظيره المصري في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي يوم الاثنين من أجل حصد تذكرة التأهل لكأس العالم للشباب 2025.

وقال أوفي في مؤتمر صحفي: "نعلم أننا سنواجه منتخبا كبيرا لديه تاريخ عريض وجماهير غفيرة وإمكانات عظيمة لكننا جاهزون".

وأضاف "نعلم أن المباراة ستكون قوية وصعبة، سنلعب المباراة بطريقتنا الخاصة وأسلوبنا وفلسفتنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم".

وتابع مدرب غانا "ستكون هذه المباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا".

وأتم "لاعبو فريقي متعطشون للنجاح. سيبذلون قصارى جهدهم في الملعب".

ويستضيف استاد السويس الجديد مواجهة مصر أمام غانا في تمام السادسة من مساء الاثنين بربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.

الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، إذ يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله لربع النهائي بعد حصد المركز الثالث في المجموعة.

وجمع شباب الفراعنة 7 نقاط من المجموعة التي ضمت 5 فرق.

وجاء ذلك بعد تحقيق الانتصار على تنزانيا بهدف دون مقابل.