تشكيل ريال مدريد - تشواميني في الدفاع وجولير أساسي أمام برشلونة
الأحد، 11 مايو 2025 - 15:18
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيله الأساسي لمواجهة برشلونة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في الكلاسيكو المرتقب.
ودفع أنشيلوتي بأوريلين تشواميني في قلب الدفاع لتعويض غيابات الفريق.
بينما بدأ التركي أردا جولير في التشكيل الأساسي.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: فران جارسيا - راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.
الوسط: داني سيبايوس - أردا جولير - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.
الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة قبل أربع جولات من ختام الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 79 نقطة.
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