مصدر من سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ شكري.. وبند الأهلي

الأحد، 11 مايو 2025 - 15:01

كتب : عمرو نبيل

احتفال محمد شكري بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الربطة المصرية

لفت محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا الأنظار بتألقه بعد العودة للملاعب من جديد عقب التعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

ونجح شكري في تقديم 3 مساهمات تهديفية خلال 4 مباريات فقط خاضهم مع الفريق هذا الموسم.

وارتبط اسم محمد شكري بالعودة من جديد إلى فريق الأهلي بداية من الموسم المقبل.

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وكشف مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "تعاقد محمد شكري مع سيراميكا كليوباترا في الوقت الحالي لا يشمل أي بنود بشأن إعادته إلى الأهلي مقابل مبلغ مالي معين".

وأوضح المصدر "حتى الآن لم تصلنا أي عروض من أي ناد لضم اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته "بعد انتهاء الموسم الجاري سيتم دراسة العروض، وسيتم اللجوء لرأي علي ماهر الفني بشأن العروض المقدمة للاعبين".

ونجح شكري في 4 مباريات هذا الموسم من تسجيل هدف وصناعة 2 آخرين.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

ويبتعد سيراميكا كليوباترا عن المربع الذهبي بـ 5 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

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