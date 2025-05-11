متى يخضع بيلينجهام للجراحة في الكتف؟

ذكرت منصة ريليفو أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيخضع لجراحة في الكتف، أواخر هذا الموسم، لكن التوقيت محل خلاف حتى الآن.

ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف منذ عام 2023،

وأوضح التقرير أن هناك شكوك حول ما إذا كانت العملية الجراحية ستُجرى قبل كأس العالم للأندية أم بعد البطولة.

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منع ذلك.

ويريد ريال مدريد مشاركة لاعبه الإنجليزي في كأس العالم للأندية، مما قد يؤجل موعد إجراء العملية الجراحيةز

ولفت التقرير إلى أن بيلينجهام نفسه يريد إجراء الجراحة عقب نهاية لقاء الكلاسيكو يوم الأحد في حالة خسارة ريال مدريد وفقدان آماله في اللقب، وهو ما يرفضه النادي.

في هذه الحالة ستستغرق فترة التعافي أكثر من شهر، ولذلك سيغيب بيلينجهام عن جزء كبير من بطولة كأس العالم للأندية.