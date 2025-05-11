متى يخضع بيلينجهام للجراحة في الكتف؟

الأحد، 11 مايو 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - بيلينجهام

ذكرت منصة ريليفو أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيخضع لجراحة في الكتف، أواخر هذا الموسم، لكن التوقيت محل خلاف حتى الآن.

ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف منذ عام 2023،

وأوضح التقرير أن هناك شكوك حول ما إذا كانت العملية الجراحية ستُجرى قبل كأس العالم للأندية أم بعد البطولة.

أخبار متعلقة:
إشبيلية يدين أعمال التخريب التي أجبرت الفريق على المبيت في النادي مدافع سيتي: التأهل لدوري أبطال أوروبا في أيدينا رغم التعادل مع ساوثامبتون تقييم مرموش أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية 4 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منع ذلك.

ويريد ريال مدريد مشاركة لاعبه الإنجليزي في كأس العالم للأندية، مما قد يؤجل موعد إجراء العملية الجراحيةز

ولفت التقرير إلى أن بيلينجهام نفسه يريد إجراء الجراحة عقب نهاية لقاء الكلاسيكو يوم الأحد في حالة خسارة ريال مدريد وفقدان آماله في اللقب، وهو ما يرفضه النادي.

في هذه الحالة ستستغرق فترة التعافي أكثر من شهر، ولذلك سيغيب بيلينجهام عن جزء كبير من بطولة كأس العالم للأندية.

جود بيلينجهام ريال مدريد
نرشح لكم
فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ظاهرة غير مسبوقة.. يامال يحطم يحطم رقما ويعادل آخر بهدفه في الكلاسيكو ثنائية تكسر أرقاما عديدة.. مبابي يسجل هدفين أمام برشلونة في 14 دقيقة مباشر الكلاسيكو – برشلونة (4)-(3) ريال مدريد.. فوز البارسا تشكيل برشلونة - أولمو ومارتين أساسيان أمام ريال مدريد.. وبالدي وليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر 16 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط 25 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: كان بإمكاننا التعادل مرتين.. ولهذا السبب لم يشارك رودريجو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) الجيش.. وزد (1)-(0) مودرن.. جووول أووول 41 دقيقة | الدوري المصري
يامال: سنحاول التتويج بدوري الأبطال كل موسم.. ونريد العودة لكامب نو ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع زيزو لجلسة تحقيق جديدة ساعة | الدوري المصري
فليك بالعلامة الكاملة في الكلاسيكو.. برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية ويقترب من لقب الدوري ساعة | الدوري الإسباني
سابع انتصارات الجمل.. إنبي ينتصر على سموحة بهدف حتحوت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك