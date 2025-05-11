خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة

الأحد، 11 مايو 2025 - 14:32

كتب : عمرو نبيل

عمر خضر - منتخب الشباب

يقترب عمر خضر لاعب أستون فيلا من الغياب عن مواجهة منتخب مصر للشباب أمام غانا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي غدا الإثنين الموافق 12 مايو.

وعلم FilGoal.com أن عمر خضر قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

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ويقترب خضر من الغياب عن المواجهة بسبب صعوبة إكتمال شفائه قبل المواجهة المرتقبة.

ويستضيف استاد السويس الجديد مواجهة مصر أمام غانا في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين بربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.

الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، إذ يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله لربع النهائي بعد حصد المركز الثالث في المجموعة.

وجمع شباب الفراعنة 7 نقاط من المجموعة التي ضمت 5 فرق.

وجاء ذلك بعد تحقيق الانتصار على تنزانيا بهدف دون مقابل.

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