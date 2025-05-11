خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة
الأحد، 11 مايو 2025 - 14:32
كتب : عمرو نبيل
يقترب عمر خضر لاعب أستون فيلا من الغياب عن مواجهة منتخب مصر للشباب أمام غانا بسبب الإصابة.
ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي غدا الإثنين الموافق 12 مايو.
وعلم FilGoal.com أن عمر خضر قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.
ويقترب خضر من الغياب عن المواجهة بسبب صعوبة إكتمال شفائه قبل المواجهة المرتقبة.
ويستضيف استاد السويس الجديد مواجهة مصر أمام غانا في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين بربع نهائي أمم إفريقيا للشباب.
الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، إذ يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.
وكان منتخب مصر قد حسم تأهله لربع النهائي بعد حصد المركز الثالث في المجموعة.
وجمع شباب الفراعنة 7 نقاط من المجموعة التي ضمت 5 فرق.
وجاء ذلك بعد تحقيق الانتصار على تنزانيا بهدف دون مقابل.
نرشح لكم
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة مدرب سلة مصر لـ في الجول: مجموعتنا في أمم إفريقيا متوازنة.. وهذا منافسنا الرئيسي كرة سلة – مصر في المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا 2025 بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا مواعيد مباريات الجمعة 9 مايو - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومواجهة مصيرية لمنتخب الشباب حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب