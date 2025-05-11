إشبيلية يدين أعمال التخريب التي أجبرت الفريق على المبيت في النادي

الأحد، 11 مايو 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

شعار إشبيلية

أدان نادي إشبيلية بشدة أعمال التخريب التي وقعت مساء السبت في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية، عقب وصول الفريق الأول إلى مقر تدريبات النادي بعد مباراة سيلتا فيجو.

وخسر إشبيلية من سلتا فيجو بنتيجة 2-3 ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، وسط صراعه للنجاة من الهبوط.

وتجمع نحو 100 مشجع انتظارا لعودة حافلة الفريق وحاولوا الاعتداء على اللاعبين.

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وجاء بيان النادي على النحو التالي:

يتفهم نادي إشبيلية أن الوضع الرياضي الحالي للفريق، وهو ما لا يرغب به أي مشجع لإشبيلية، قد يؤدي إلى احتجاجات، ولكنه لن يتسامح معها بأي حال من الأحوال إذا صاحبتها اعتداءات أو تهديدات أو أعمال تخريب.

سيبلغ نادي إشبيلية السلطات المختصة بالاعتداءات العنيفة غير العادية على موظفيه ولاعبيه وجهازه الفني وإدارته فور وصولهم إلى مجمع التدريب.

لقد أجبرت هذه الاعتداءات الفريق الأول لإشبيلية على قضاء الليلة في مقر التدريبات.

يطلب نادي إشبيلية من قوات الأمن والشرطة بذل أقصى جهد ممكن للعثور على المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة، التي ارتكبتها عصابة من المتطرفين المنظمين الذين تصرفوا بعنف شديد.

وبالطبع، سيبلغ النادي الجهات المختصة بالهجوم على منشآته، بالإضافة إلى أعمال التخريب التي وقعت في منطقة الفريق الأول، والتي انتهت باقتحام مجموعة كبيرة من الأفراد العنيفين لمنطقة الفريق الأول.

وإلى جانب الشكاوى، يلتزم نادي إشبيلية ببذل كل ما في وسعه للمساعدة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وسيسعى جاهدًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الأعمال، وسيتخذ إجراءات صارمة في حال كانوا من مشجعي النادي وأعضائه.

أخيرًا، يُعرب نادي إشبيلية عن إدانته المطلقة لأي احتجاج ينطوي على عنف أو أعمال إجرامية، كتلك التي شهدناها يوم السبت 10 مايو.

ويؤكد النادي أن هذه التصرفات لا تُمثل جماهير إشبيلية، التي تُدرك أيضًا أهمية مباراة الثلاثاء ضد لاس بالماس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويحتل إشبيلية المركز الـ16 في الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط.

ويحاول الفريق الأندلسي النجاة من الهبوط في مبارياته الـ3 الأخيرة، إذ يلاقي لاس بالماس ثم ريال مدريد ثم فياريال.

إشبيلية
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