مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف طاقم تحكيم نهائي كأس مصر

أيام قليلة تفصلنا عن ختام الموسم المحلي لمسابقتي الدوري وكأس مصر.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة النهائي بين الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو المقبل.

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لدينا طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز".

وكشف المصدر "الفريقان لم يطلبا من اتحاد الكرة تعيين طاقم أجنبي حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته "لدينا رغبة أن يكون طاقم التحكيم مصريا بسبب الثقة الكبيرة في الحكام خاصة مع مستواهم المميز خلال الفترة الأخيرة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة نهائي كأس مصر على استاد القاهرة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز قبل أن يعدل الموعد إلى 5 يونيو المقبل.

وكان الاتحاد ينوي إقامة المباراة في الإمارات العربية المتحدة قبل أن يتغير ذلك أيضا.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في الدوري المصري يوم 13 مايو المقبل ثم بتروجت 17 مايو القادم وكان من المقرر بعد 3 أيام أن يلاقي الزمالك مرة أخرى في نهائي كأس مصر.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز يوم 24 مايو المقبل.

وبذلك يحصل بيراميدز على راحة أسبوع بين مباراته الأخيرة أمام بتروجت ومواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب انشغال لاعبي الأهلي بمعسكر ما قبل منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا وغياب كل من عمر مرموش للمشاركة في نفس البطولة ومحمد صلاح للراحة.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.