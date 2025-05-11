مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الموافقة على سفر رويز لمحاضرة الحكام في مونديال الأندية

يطير أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل كأس العالم للأندية.

وتستضيف أمريكا منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الاتحاد وافق على سفر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام إلى الولايات المتحدة عقب نهائي كأس مصر".

وأوضح المصدر "يأتي ذلك من أجل محاضرة الحكام في كأس العالم للأندية إذ أن لا يزال محاضرا في الاتحاد الدولي".

واختتم المصدر تصريحاته "تعاقد رويز مع اتحاد الكرة يمنح الكولومبي الحق في السفر للبطولات الدولية بصفته محاضر في لجنة الحكام بالفيفا".

وتختتم منافسات الدوري المصري يوم 1 يونيو المقبل، بينما نهائي كأس مصر يقام 5 يونيو.

ويستضيف استاد القاهرة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وتم تعيين أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام المصرية في 19 فبراير الماضي.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.