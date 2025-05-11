الوداد لحسم مقعده القاري.. مواجهات مثيرة في ختام الدوري المغربي

تختتم منافسات الدوري المغربي مساء اليوم الأحد والذي حسم لقبه نهضة بركان.

ويحتل نهضة بركان الصدارة عقب مرور 29 جولة برصيد 67 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الجيش الملكي أقرب منافسيه.

ويتشبث فريق الوداد بأمل المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل بعد غيابه الموسم الجاري.

ويحتل الوداد المركز الثالث برصيد 51 نقطة بينما يلاحقه الفتح الرباطي في المركز الرابع بـ 50 نقطة قبل الجولة الختامية.

وحال نجح الوداد في تحقيق الفوز على نهضة الزمامرة صاحب المركز الخامس، سيحسم الفريق تواجده في الكونفدرالية الموسم المقبل.

أما الفتح الرباطي فينتظر تعثر الوداد، ثم تحقيق الفوز على الرياضي المكناسي لخطف المركز الثالث.

ويتأهل صاحب المركز الثاني إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما صاحب المركز الثالث سوف يحسم تأهله إلى الكونفدرالية.

وقد يتم حسم تأهل صاحب المركز الرابع إلى الكونفدرالية حال توج بلقب الكأس أحد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري.

وكان نهضة بركان قد حسم لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه كما حجز مقعده في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.