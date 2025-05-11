شكوك حول مشاركة حارس اتحاد جدة أمام الفيحاء

الأحد، 11 مايو 2025 - 12:14

كتب : FilGoal

دخلة جماهير اتحاد جدة ضد النصر

عاد الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس اتحاد جدة إلى التدريبات الجماعية يوم السبت، مع ذلك لم تتأكَّد إمكانية مشاركته في لقاء الفيحاء يوم الأحد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

وشارك الحارس الدولي في التدريبات بعد غيابه عنها ليومين بسبب آلامٍ، هاجمته عقب مباراة الفريق مع النصر ضمن الجولة الماضية.

أخبار متعلقة:
تقرير: بسبب الراتب المرتفع.. أوسيمين يفضل الهلال عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد جوميز: كل تركيزي مع الفتح حتى تحقيق هدفنا.. وكل شيء وارد بشأن تدريب الأهلي احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا في غياب عبد المنعم.. نيس يخسر ويبقى سباق التأهل لأبطال أوروبا مشتعلا

وتنقَّل رايكوفيتش بين العيادة الطبية وصالة اللياقية البدنية داخل النادي، الخميس والجمعة، دون المشاركة في التدريبات الميدانية، قبل لحاقه بالحصة الختامية، عشية اللقاء.

ورغم خوض الصربي التدريبات، سيقرر الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الاعتمادَ عليه أمام الفيحاء من عدمه قبل ساعات من اللقاء، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الألباني ماريو ميتاي الظهير الأيسر سيدخل قائمة الفريق بعد تجاوزه إصابةً أسفلَ عضلات البطن، خضع بسببها لعمليةٍ جراحيةٍ في لندن مارس الماضي.

وشارك اللاعب لآخر مرَّةٍ مع الفريق، 13 مارس، أمام الرياض لحساب الجولة الـ 25، وبعدها غاب بداعي تلك الإصابة عن خمس مبارياتٍ متتاليةٍ في البطولة.

ومن المرجح أن يعود الإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب الوسط، إلى القائمة، بعد استبعاده منها في مواجهة النصر.

اتحاد جدة بريدراج رايكوفيتش
نرشح لكم
استعدادا لختام تصفيات كأس العالم.. منتخب السعودية يلاقي الأردن في ودية سرية رونالدو قد يغيب عن مباراة النصر ضد الأخدود تقرير: بسبب الراتب المرتفع.. أوسيمين يفضل الهلال عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد جوميز: كل تركيزي مع الفتح حتى تحقيق هدفنا.. وكل شيء وارد بشأن تدريب الأهلي ستتأجل قيادته لـ الأهلي؟.. الفتح يخسر في سباق الهروب من الهبوط بالدوري السعودي صدام بنزيمة وأوباميانج.. تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية تقرير سعودي: رونالدو يشترط تغييرات فنية وإدارية لتجديد تعاقده مع النصر جوزيه جوميز: سنخوض مباراة الموسم.. ونحتاج للتركيز الذهني
أخر الأخبار
كرة سلة - حضور 2000 مشجع لمباريات نصف نهائي دوري السوبر 5 دقيقة | كرة سلة
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام أرسنال.. وظهور برادلي بدلا من ألكسندر أرنولد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك 31 دقيقة | كرة يد
مؤتمر كاباكا: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب 32 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(1) إنبي.. جووول أووول 44 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف ماييلي ضمن أبرز عقوبات الجولة 5 للمرحلة النهائية من الدوري المصري 55 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت 57 دقيقة | ميركاتو
مباشر الكلاسيكو – برشلونة (1)-(2) ريال مدريد.. جوووووول جارسيا والأول 57 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك