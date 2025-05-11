شكوك حول مشاركة حارس اتحاد جدة أمام الفيحاء

عاد الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس اتحاد جدة إلى التدريبات الجماعية يوم السبت، مع ذلك لم تتأكَّد إمكانية مشاركته في لقاء الفيحاء يوم الأحد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

وشارك الحارس الدولي في التدريبات بعد غيابه عنها ليومين بسبب آلامٍ، هاجمته عقب مباراة الفريق مع النصر ضمن الجولة الماضية.

وتنقَّل رايكوفيتش بين العيادة الطبية وصالة اللياقية البدنية داخل النادي، الخميس والجمعة، دون المشاركة في التدريبات الميدانية، قبل لحاقه بالحصة الختامية، عشية اللقاء.

ورغم خوض الصربي التدريبات، سيقرر الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الاعتمادَ عليه أمام الفيحاء من عدمه قبل ساعات من اللقاء، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الألباني ماريو ميتاي الظهير الأيسر سيدخل قائمة الفريق بعد تجاوزه إصابةً أسفلَ عضلات البطن، خضع بسببها لعمليةٍ جراحيةٍ في لندن مارس الماضي.

وشارك اللاعب لآخر مرَّةٍ مع الفريق، 13 مارس، أمام الرياض لحساب الجولة الـ 25، وبعدها غاب بداعي تلك الإصابة عن خمس مبارياتٍ متتاليةٍ في البطولة.

ومن المرجح أن يعود الإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب الوسط، إلى القائمة، بعد استبعاده منها في مواجهة النصر.