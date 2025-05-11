تقرير: بسبب الراتب المرتفع.. أوسيمين يفضل الهلال عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد

الأحد، 11 مايو 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

بات النيجيري فيكتور أوسيمين قريبا من الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي.

فيكتور أوسيمين

النادي : جالاتا سراي

الهلال

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن أوسيمين بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من الانضمام إلى صفوف الهلال.

ويأتي ذلك بعد تكثيف إدارة النادي مفاوضاتها مع نابولي الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب.

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وأشار التقرير إلى أن أوسيمين قد تلقى 3 عروض من أندية الهلال ويوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية.

وكشف التقرير عن تفضيل أوسيمين الانتقال إلى الهلال بسبب الحصول على راتب مرتفع مقارنة بما سيتقاضاه مع يوفنتوس أو مانشستر يونايتد.

وتنتهي إعارة أوسيمين مع جالاتاسراي التركي بنهاية الموسم الجاري.

وبات نابولي منفتحا على بيع اللاعب، الذي يرغب الهلال في تدعيم صفوفه به قبل كأس العالم للأندية.

وأشارت تقارير سابقة إلى رصد نادي الهلال السعودي 60 مليون يورو لشراء المتبقي في تعاقد النيجيري فيكتور أوسيمين.

وتنطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

الهلال يوفنتوس فيكتور أوسيمين كأس العالم للأندية
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