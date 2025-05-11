بعد تكرار الهزائم.. ماسكيرانو: إنتر ميامي يعاني في التحول للدفاع.. وأتحمل المسؤولية

أعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي تحمله مسؤولية الهزيمة الثقيلة التي لحقت بالفريق.

وتعرض إنتر ميامي للخسارة أمام مينيسوتا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتعتبر تلك الهزيمة هي الرابعة لإنتر ميامي خلال آخر 4 مواجهات خاضهم الفريق في مختلف المسابقات.

وكشف خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي عبر المؤتمر الصحفي "أكثر ما يقلقني مع الفريق، أنه في كل مرة كنا نهاجم للأسف تُلحق بنا التحولات ضررا بالغا".

وأوضح "إذا تراجع أداء اللاعبين فالمسؤولية بالكامل تقع عليّ، هناك مدرب وإذا لم يقنعك بما تريده فهذه مسؤوليته".

وشدد ماسكيرانو "كرة القدم تُلعب بالكرة ولكنها أيضا تُلعب بدونها، علينا أن نكون أكثر حزما والكرة ليست معنا وأن نفوز في المواجهات الفردية وإلا سيُلحق بنا كل فريق الضرر".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته "عندما نهاجم بهذه الطريقة فهذا يعني أننا نخاطر، ولكي نخاطر علينا أن نكون أكثر تركيزا".

ويعاني الفريق من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة فجر يوم الخميس أمام سان جوزيه ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويتبقى 5 مباريات لفريق إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.