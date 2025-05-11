ميسي بمركز المهاجم يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام مينيسوتا برباعية بالدوري الأمريكي

شارك ليونيل ميسي في خسارة إنتر ميامي أمام مينيسوتا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الأمريكي.

ولعب ميسي في مركز المهاجم، بسبب غياب لويس سواريز عن المباراة لأسباب عائلية.

ونجح ميسي في تسجيل هدف إنتر ميامي الوحيد بعد الخسارة بأربعة أهداف.

Conexión Alba-Messi para el primer gol de la tarde 💥 pic.twitter.com/FbHqnTY2xj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 10, 2025

وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ويبتعد إنتر ميامي بـ 4 نقاط عن كل من سينسيناتي وكولومبوس كرو صاحبا الصدارة، ولإنتر ميامي مباراة أقل.

وتعرض إنتر ميامي للخسارة في مباراتين بآخر ثلاث مواجهات خاضهم الفريق في الدوري الأمريكي.

وبشكل عام تعرض إنتر ميامي للخسارة في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات خاضهم الفريق في مختلف المسابقات.

وودع إنتر ميامي دوري أبطال كونكاكاف من نصف النهائي بالإضافة لهزيمتين في الدوري.

ويعاني الفريق من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة فجر يوم الخميس أمام سان جوزيه ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويتبقى 5 مباريات لفريق إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.