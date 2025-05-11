جوميز: كل تركيزي مع الفتح حتى تحقيق هدفنا.. وكل شيء وارد بشأن تدريب الأهلي

الأحد، 11 مايو 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي عن تركيزه بالكامل مع فريقه بالوقت الحالي.

ويسعى الفتح للاستمرار في مسابقة الدوري السعودي بعد اشتعال المنافسة على الهبوط خاصة بعد خسارة الفريق أمام الوحدة بهدف دون مقابل.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي عبر قناة إم بي سي أكشن بسؤاله عن مستقبله: "لا يزال لدي عقد مع الفتح وأنا أحترم هذا النادي وتركيزي بالكامل هنا، وليس لدي أي تفكير آخر حاليا، جسديا وعقليا وروحيا أنا مع الفتح".

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أما عن حقيقة تدريب الأهلي بعد نهاية الموسم أجاب "في كرة القدم كل شيء وارد، لكنني لا أفكر في ذلك حاليا، كل ما يشغل تفكيري هو مساعدة الفتح لتحقيق هدفنا لا أكثر".

وبالحديث عن مواجهة الوحدة أوضح "حصلنا على بعض الفرص وبالفعل حصلنا على فرص كافية للتسجيل، سددنا 16 كرة على المرمى و3 منها كانت قريبة لتكون هدف".

وكشف "استحوذنا على الكرة بنسبة 70% لكن الفرق كان أن الوحدة وجدوا طريقهم للمرمى عكسنا".

واختتم جوميز تصريحاته "لا يزال لدينا 3 مواجهات صعبة، بينهم مباراتي الهلال والنصر على أرضنا، وسنذهب لمواجهة ضمك، وإن استمررنا بالتدرب والعمل كما إعتدنا فأنا مؤمن بتحقيق أهدافنا".

ويحتل الفتح المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة قبل ثلاث جولات من ختام الدوري السعودي.

ويبتعد الفتح بـ 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويستضيف الفتح في مباراته المقبلة، فريق الهلال يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 32.

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