مواعيد مباريات الأحد 11 مايو 2025.. الكلاسيكو وقمة إنجليزية ومجموعة الهبوط في الدوري

الأحد، 11 مايو 2025 - 10:05

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد - برشلونة

يشهد اليوم الأحد الموافق 11 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

تقام اليوم الأحد 3 مواجهات ضمن منافسات مجموعة الهبوط بالمسابقة.

ويستضيف سموحة فريق إنبي في تمام الخامسة مساء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يواجه زد فريق مودرن سبورت في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر أون سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق طلائع الجيش ويذاع عبر أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ويقام الكلاسيكو في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل فريق تشيلسي في تمام الثانية عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف نوتنجهام فريق ليستر في الرابع والربع عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وفي نفس التوقيت يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على تورينو في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

بينما يستضيف نابولي فريق جنوى في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد
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