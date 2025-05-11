احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا

الأحد، 11 مايو 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تعادل نانت مع أوكسير بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد كبديل ضمن صفوف نانت في الدقيقة 60.

تقدم أوكسير بالهدف الأول عن طريق جايتان بيرين في الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

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وفي الدقيقة 62 وبعد دقيقتين فقط من مشاركة مصطفى محمد تعادل نانت عن طريق لويس ليرو مستغلا تمريرة من سوربا توماس أمام المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت خسر لو هافر الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن "كوكا" من أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وغاب كوكا عن المباراة بسبب معاناته من إصابة.

بتلك النتائج وصل نانت للنقطة 33 في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن لو هافر صاحب المركز الـ 16 المؤهل لملحق تجنب الهبوط.

بينما يأتي سانت إتيان في المركز الـ 17 المؤدي للهبوط برصيد 30 نقطة.

ويلعب صاحب المركز الـ 16 في ملحق لتفادي الهبوط مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وسيلعب نانت مباراته الأخيرة بالدوري ضد مونبلييه الذي هبط بشكل رسمي، بينما يلتقي لو هافر مع ستراسبورج صاحب المركز الخامس، والذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يواجه سانت إتيان فريق تولوز صاحب المركز الـ 12.

مصطفى محمد نانت لو هافر أحمد حسن كوكا
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