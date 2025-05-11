في غياب عبد المنعم.. نيس يخسر ويبقى سباق التأهل لأبطال أوروبا مشتعلا

خسر نيس أمام استاد رين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

ويغيب عن نيس المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في الركبة قبل أسابيع.

ثنائية فوز رين سجلها أرنود كاليمويندو.

واستمر صراع المنافسة على المركز الرابع في الدوري الفرنسي المؤهل لملحق دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد خسارة نيس.

وذلك بعد خسارة كل من ليل وستراسبورج وكذلك ليون، وجميعهم يتنافسون على المركز الرابع.

نيس تجمد رصيده عند النقطة 57 في المركز الرابع بالتساوي مع كل من ليل وستراسبورج وبفارق الأهداف فقط عنهما.

ومن بعدهم يأتي ليون في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

بينما رفع رين رصيده إلى النقطة 41 في المركز الـ11 ولا ينافس على أي شيء.