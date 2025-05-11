سوبر هاتريك سورلوث يقود أتليتكو مدريد للفوز على سوسيداد برباعية

الأحد، 11 مايو 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

أليكساندر سولوث - أتليتكو مدريد ضد سوسيداد

حقق أتليتكو مدريد الفوز على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

سجل سورلوث أهداف أتليتكو مدريد الأربعة في المباراة ومنها هاتريك كان هو الأبكر في تاريخ الدوري الإسباني.

وسجل سورلوث ثلاثة أهداف بعد 10 دقائق و47 ثانية فقط من بداية المباراة.

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سوسيداد هو الفريق الأول لسورلوث بالدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 70 في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد سوسيداد عند النقطة 43 في المركز الـ 12.

تقدم سورلوث بالهدف الأول في الدقيقة السابعة مستغلا عرضية من بابلو باريوس ليضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة العاشرة أضاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة سجل سورلوث الهاتريك بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وبعد تمريرة من خافي جالان وصل سورلوث للسوبر هاتريك في الدقيقة 30.

ووصل سورلوث للهدف رقم 17 في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد أوساسونا يوم الخميس المقبل 15 مايو، بينما يلتقي سوسيداد مع سيلتا فيجو.

أتليتكو مدريد ريال سوسيداد أليكساندر سورلوث
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