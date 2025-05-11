قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة

تحدث سامي قمصان المدرب العام السابق لفريق الأهلي عن فترته التي امتدت لـ 7 سنوات مع النادي.

وقال قمصان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كنت أتمنى التواجد في كأس العالم للأندية. هذا شيء يحدث لأول مرة ولا يتكرر كثيرا. ولكني أتواجد الآن كمشجع ولو طُلب مني أي دور في النادي سألبيه".

وأضاف "كنت بعيدا عن دخول النادي. لم أكن نجما حين كنت لاعبا ربما بسبب الإصابات ولكني نجحت في مجال آخر وهذا ما جعل الإدارة تضعني في الحسبان".

وتابع "لا أسوق لنفسي ولا أريد إبهار الناس بما أفعله. أؤدي ما عليَّ وإلا ما كنت لأتواجد في الجهاز الفني للأهلي لـ 7 سنوات".

وأكمل "حققت نجاحات تدريبية في غزل شبين وحرس الحدود ثم مع الناشئين في الأهلي. ورحيلي مع رحيل كولر أمر طبيعي يحدث مع تغيير الجهاز الفني".

وعن عدم حديثه عن إسهاماته مع المدربين قال: "هذا أمر طبيعي وهذا دوري كمساعد. حين أكون أنا صاحب القرار سأتحدث عما أفعله".

وواصل "قبل مباراة صنداونز الأخيرة كان كولر أعظم مدرب في العالم وبعدها صار أسوأ مدرب في العالم".

وأكمل "مشهد إلقاء الزجاجات على كولر مؤسف للغاية وهذا ليس جمهور الأهلي. البعض لا يستوعب أن عمل المدير الفني قائم على التصور والخطأ وارد وكذلك غياب التوفيق".

وتابع "إذا لعبت بنفس الشكل الذي حققت به نتيجة جيدة ولم توفق سيقولون لك "لماذا لم تغير؟" وإن غيرت ولم تحقق الفوز سيقولون "لماذا غيرت؟"

وكشف "كولر كان موافقا على استمرار معلول وقيده لكنه كان يرى أنه لم يصل للحالة الفنية المطلوبة بعد عودته من إصابة قوية".

أما عن علاقة السويسري بمحمد مجدي أفشة قال: "لم يكن هناك أي خلاف وأفشة من أكثر اللاعبين الذين شاركوا معه وغيابه مؤخرا كان مسألة فنية".

وأوضح "كنت احتوي المشاكل في الفريق وهذا هو دوري. لسنا في المدينة الفاضلة ولكن نحاول مساعدة الجميع، وبعض اللاعبين كانوا يتعجبون من طريقة تطبيق النظام بصرامة في الأهلي".

وعن انتقال أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى الأهلي قال: "صفقة زيزو إذا تمت ستكون إضافة كبيرة للأهلي. لديه خبرات دولية ومن أفضل لاعبي مصر في السنوات الماضية ولديه قدرات متعددة في مختلف المراكز".

وكشف "عمر الساعي قصر في حق نفسه بعض الشيء من ناحية الوزن وكان يظن أنه سيلعب مباشرة وهذا ليس موجودا في الأهلي.. كذلك واجه مشاكل في اختلاف البيئة ونسق التدريب وقلة الخبرات لمنافسة هؤلاء اللاعبين".