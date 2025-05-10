بعد غياب 7 مواسم.. هامبورج يعود لدوري الدرجة الأولى
السبت، 10 مايو 2025 - 23:47
كتب : FilGoal
عاد هامبورج لدوري الدرجة الأولى الألماني بعد غياب 7 مواسم.
وفاز هامبورج على أولم 1846 بستة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية.
وضمن هامبورج الصعود لدوري الدرجة الأولى بعد وصوله للنقطة 59 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن إلفيرسبرج صاحب المركز الثالث مع تبقي جولة واحدة على النهاية.
وكان هامبورج قد هبط لدوري الدرجة الثانية في موسم 2017/2018 لأول مرة في تاريخه وفشل في الصعود للدرجة الأولى قبل عودته بالموسم الحالي.
وسبق لهامبورج التتويج بلقب الدوري الألماني 6 مرات سابقة كخامس أكثر فريق تتويجا باللقب في التاريخ، كما سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
ويضم هامبورج بين صفوفه لاعب الوسط المصري عمر عبد المجيد ولكنه يلعب ضمن صفوف الفريق الثاني للنادي.
نرشح لكم
احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا في غياب عبد المنعم.. نيس يخسر ويبقى سباق التأهل لأبطال أوروبا مشتعلا سبورتنج لشبونة يتعادل مع بنفيكا.. ويقترب من حسم الدوري قبل جولة على النهاية المباراة الأخيرة لـ مولر والتتويج الأول لـ كين.. بايرن ميونيخ يفوز على مونشنجلادباخ بثنائية لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال استقبل 153 هدفا و-21 نقطة.. أثار زلزال تركيا لا زالت مستمرة بعد عامين مع مالاطيا سبور هبوط بوخوم وهولستين كيل لدوري الدرجة الثانية الألماني جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا