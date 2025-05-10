بركلات الترجيح.. السد يتوج بكأس قطر
السبت، 10 مايو 2025 - 23:46
كتب : FilGoal
توج السد بلقب كأس قطر بعد الفوز في النهائي على الدحيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 بين الفريقين، ليفوز السد في النهاية بركلات الترجيح ويحقق لقبه الرابع في كأس قطر.
ونجح مشعل برشم حارس مرمى السد في صد ركلتي جزاء من أمام لاعبي الدحيل.
سجل ثنائية السد كل من كلاودينيو ورافا موخيكا، بينما سجل ثنائية الدحيل مايكل أولونجا وبنيامين بوريجو.
ويعد اللقب هو الثاني للسد هذا الموسم بعد الفوز بلقب الدوري القطري الذي فاز به على حساب الدحيل أيضا.
ولا يزال السد ينافس على لقب ثالث هذا الموسم وهو كأس أمير قطر.
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