القباني يقرر منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لـ الزمالك من التصريحات الإعلامية

السبت، 10 مايو 2025 - 23:28

كتب : FilGoal

وائل القباني

قرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك منع جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية.

وقرر القباني أن تكون التصريحات مقتصرة فقط على المنابر الرسمية للنادي.

وأشار مدير الكرة إلى أن من سيخالف القرار سيتعرض للعقوبات حسب اللائحة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

وكان القباني قد تم تعيينه مديرا للكرة بالزمالك خلفا لعبد الواحد السيد ضمن الجهاز الفني لأيمن الرمادي.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق في المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الزمالك وائل القباني
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