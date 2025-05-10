سبورتنج لشبونة يتعادل مع بنفيكا.. ويقترب من حسم الدوري قبل جولة على النهاية

تعادل بنفيكا مع سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب دالوش بالجولة 33 من الدوري البرتغالي.

التعادل رفع رصيد سبورتنج للنقطة 79 في المركز الأول متفوقا بنتائج المواجهات المباشرة على حساب بنفيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري البرتغالي مع تعادل الفريقين في النقاط.

ويحتاج سبورتنج لشبونة للفوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب بشكل رسمي، بينما يحتاج بنفيكا للفوز مع تعثر سبورتنج للتتويج.

تقدم سبورتنج بالهدف الأول عن طريق فرانشيسكو ترينكاو مستغلا تمريرة من فيكتور جيوكيريس في الدقيقة الرابعة.

وتعادل بنفيكا عن طريق كريم أكتوكوجلو في الدقيقة 63 مستغلا عمل فردي رائع من فينجيليس بافليديس الذي مرر الكرة له أمام المرمى ليضعها بالشباك.

وسيلعب بنفيكا الجولة الأخيرة ضد براجا على ملعب الأخير، بينما يلعب سبورتنج على ملعبه ضد فيتوريا جيماريش.