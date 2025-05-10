سبورتنج لشبونة يتعادل مع بنفيكا.. ويقترب من حسم الدوري قبل جولة على النهاية

السبت، 10 مايو 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة

تعادل بنفيكا مع سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب دالوش بالجولة 33 من الدوري البرتغالي.

التعادل رفع رصيد سبورتنج للنقطة 79 في المركز الأول متفوقا بنتائج المواجهات المباشرة على حساب بنفيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري البرتغالي مع تعادل الفريقين في النقاط.

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ويحتاج سبورتنج لشبونة للفوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب بشكل رسمي، بينما يحتاج بنفيكا للفوز مع تعثر سبورتنج للتتويج.

تقدم سبورتنج بالهدف الأول عن طريق فرانشيسكو ترينكاو مستغلا تمريرة من فيكتور جيوكيريس في الدقيقة الرابعة.

وتعادل بنفيكا عن طريق كريم أكتوكوجلو في الدقيقة 63 مستغلا عمل فردي رائع من فينجيليس بافليديس الذي مرر الكرة له أمام المرمى ليضعها بالشباك.

وسيلعب بنفيكا الجولة الأخيرة ضد براجا على ملعب الأخير، بينما يلعب سبورتنج على ملعبه ضد فيتوريا جيماريش.

سبورتنج لشبونة بنفيكا الدوري البرتغالي
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