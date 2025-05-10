لا زعيم اليوم.. التعادل السلبي يحكم بين الاتحاد وغزل المحلة

السبت، 10 مايو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل غزل المحلة مع الاتحاد في استاد الإسكندرية في بداية الجولة 6 من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل زعيم الثغر مع زعيم الفلاحين سلبيا منذ 2021.

وتعد تلك المباراة رقم 31 من الموسم الحالي التي تنتهي سلبيا.

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الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة ودون خسارة في آخر 4 مباريات (3 تعادلات وانتصار) في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

فيما ظل غزل المحلة في المركز السابع برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وصف المباراة

في الدقيقة 4 ارتطمت رأسية إيمانويل أبيه في القائم الأيسر للضيوف.

وبعد 4 دقائق مرت تسديدة عماد ميهوب بجوار القائم بدون خطورة.

وألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح إسلام سمير مهاجم الاتحاد في الدقيقة 38.

شوط أول انتهى سلبيا.

وسدد كريم الديب كرة قوية أبعدها النفراوي في الدقيقة 74.

وطالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 80.

وانتهت المباراة بتعادل سلبي جديد.

غزل المحلة الاتحاد الدوري المصري
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