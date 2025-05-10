لا زعيم اليوم.. التعادل السلبي يحكم بين الاتحاد وغزل المحلة

تعادل غزل المحلة مع الاتحاد في استاد الإسكندرية في بداية الجولة 6 من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل زعيم الثغر مع زعيم الفلاحين سلبيا منذ 2021.

وتعد تلك المباراة رقم 31 من الموسم الحالي التي تنتهي سلبيا.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة ودون خسارة في آخر 4 مباريات (3 تعادلات وانتصار) في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

فيما ظل غزل المحلة في المركز السابع برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وصف المباراة

في الدقيقة 4 ارتطمت رأسية إيمانويل أبيه في القائم الأيسر للضيوف.

قائم غزل المحلة يمنع الهدف الأول لفريق الاتحاد السكندري pic.twitter.com/JG2n9nN3Qk — ON Sport (@ONTimeSports) May 10, 2025

وبعد 4 دقائق مرت تسديدة عماد ميهوب بجوار القائم بدون خطورة.

وألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح إسلام سمير مهاجم الاتحاد في الدقيقة 38.

ركلة جزاء لفريق الاتحاد.. لكن الحكم يلغيها بعد العودة للـ VAR pic.twitter.com/giQfFOJDvU — ON Sport (@ONTimeSports) May 10, 2025

شوط أول انتهى سلبيا.

وسدد كريم الديب كرة قوية أبعدها النفراوي في الدقيقة 74.

وطالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 80.

مطالبة من لاعبي الاتحاد السكندري باحتساب ركلة جزاء pic.twitter.com/WjpmZ8V3Ms — ON Sport (@ONTimeSports) May 10, 2025

وانتهت المباراة بتعادل سلبي جديد.