المباراة الأخيرة لـ مولر والتتويج الأول لـ كين.. بايرن ميونيخ يفوز على مونشنجلادباخ بثنائية

السبت، 10 مايو 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

سجل ثنائية بايرن ميونيخ في المباراة كل من هاري كين وميكيل أوليس.

الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة 45 في المركز التاسع.

المباراة كانت هي الأخيرة لتوماس مولر على ملعب أليانز أرينا بقميص بايرن ميونيخ بعد إعلان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
بيلد: مهلة 10 أيام أمام ساني لتحديد مستقبله مع بايرن حارس بايرن حائر بين كأس العالم للأندية وبطولة أوروبا بايرن يعلن قميصه الثاني لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول الآن هاري كين سيستيقظ دون تفكير.. بايرن ميونيخ بطلا لـ الدوري الألماني للمرة 34

وشهدت المباراة استلام هاري كين ميداليته الأولى في بطولته الأولى خلال مسيرته الكروية.

تقدم هاري كين بالهدف الأول عن طريق كين في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من أوليس.

وفي الدقيقة 90 أضاف أوليس الهدف الثاني بنفسه بصناعة من ليروي ساني.

وشهدت الدقيقة 82 خرج توماس مولر من الملعب وأقام له اللاعبين ممرا شرفيا تكريما له.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته الأخيرة بالدوري ضد هوفنهايم، بينما يلتقي مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج.

بايرن ميونيخ بوروسيا مونشنجلادباخ
نرشح لكم
احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا في غياب عبد المنعم.. نيس يخسر ويبقى سباق التأهل لأبطال أوروبا مشتعلا بعد غياب 7 مواسم.. هامبورج يعود لدوري الدرجة الأولى سبورتنج لشبونة يتعادل مع بنفيكا.. ويقترب من حسم الدوري قبل جولة على النهاية لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال استقبل 153 هدفا و-21 نقطة.. أثار زلزال تركيا لا زالت مستمرة بعد عامين مع مالاطيا سبور هبوط بوخوم وهولستين كيل لدوري الدرجة الثانية الألماني جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا
أخر الأخبار
احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم.. نيس يخسر ويبقى سباق التأهل لأبطال أوروبا مشتعلا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سوبر هاتريك سورلوث يقود أتليتكو مدريد للفوز على سوسيداد برباعية 3 ساعة | الدوري الإسباني
قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة 3 ساعة | الدوري المصري
بعد غياب 7 مواسم.. هامبورج يعود لدوري الدرجة الأولى 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بركلات الترجيح.. السد يتوج بكأس قطر 3 ساعة | الوطن العربي
القباني يقرر منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لـ الزمالك من التصريحات الإعلامية 3 ساعة | الدوري المصري
سبورتنج لشبونة يتعادل مع بنفيكا.. ويقترب من حسم الدوري قبل جولة على النهاية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك