المباراة الأخيرة لـ مولر والتتويج الأول لـ كين.. بايرن ميونيخ يفوز على مونشنجلادباخ بثنائية

سجل ثنائية بايرن ميونيخ في المباراة كل من هاري كين وميكيل أوليس.

الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة 45 في المركز التاسع.

المباراة كانت هي الأخيرة لتوماس مولر على ملعب أليانز أرينا بقميص بايرن ميونيخ بعد إعلان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وشهدت المباراة استلام هاري كين ميداليته الأولى في بطولته الأولى خلال مسيرته الكروية.

تقدم هاري كين بالهدف الأول عن طريق كين في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من أوليس.

وفي الدقيقة 90 أضاف أوليس الهدف الثاني بنفسه بصناعة من ليروي ساني.

وشهدت الدقيقة 82 خرج توماس مولر من الملعب وأقام له اللاعبين ممرا شرفيا تكريما له.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته الأخيرة بالدوري ضد هوفنهايم، بينما يلتقي مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج.

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