ستتأجل قيادته لـ الأهلي؟.. الفتح يخسر في سباق الهروب من الهبوط بالدوري السعودي

السبت، 10 مايو 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

تلقى فريق الفتح الخسارة أمام مضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الفتح في سباق الهروب من الهبوط في الدوري السعودي، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في المركز الـ12.

وذلك بعيدا عن مراكز الهبوط بـ3 نقاط.

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بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 32 في المركز الـ14.

ولا يزال يتبقى 3 مباريات للفتح في الدوري السعودي، وذلك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم جوميز بتدريب الأهلي الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي في مفاوضات مع جوميز لتولي تدريب الفريق، وكان من الممكن أن يرحل عن الفتح في حالة الفوز على الوحدة وضمان البقاء في الدوري السعودي.

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي جديد لخلافة مارسيل كولر، فيما يقود عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن هناك مفاوضات جادة بين مسؤولو الأهلي مع جوميز لتوليه مسئولية القيادة الفنية للفريق، بداية من كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن هناك اتفاق مبدئي على حصول المدرب على 150 ألف دولار في الموسم، من أجل قيادة الأهلي بداية من كأس العالم للأندية.

وأشارت الصحيفة إلا أن المباراة القادمة للفريق أمام الوحدة بالدوري السعودي في الجولة القادمة حاسمة بالنسبة لرحيله من عدمه عن الفريق.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن وصول النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي لتولي تدريبه.

الفتح الأهلي جوميز الدوري السعودي
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