لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال

السبت، 10 مايو 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد لاتسيو

تعادل يوفنتوس مع لاتسيو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

سجل راندال كولو مواني هدف يوفنتوس، بينما أحرز ماتياس فيتشينو هدف لاتسيو.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 64 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الخامس.

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وأتيحت حاليا الفرصة لروما للانفراد بالمركز الرابع في حالة الفوز على أتالانتا.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق كولو مواني برأسية بعد عرضية من ويستون مكيني.

وشهدت الدقيقة 60 طرد بيير كالولو لاعب يوفنتوس بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وتعادل لاتسيو في الدقيقة 96 عن طريق فيتشينو بمتابعة لرأسية كاستيانوس التي تصدى لها الحارس دي جريجوري.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد أودينيزي، بينما يلتقي لاتسيو مع إنتر.

يوفنتوس لاتسيو الدوري الإيطالي
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