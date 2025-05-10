لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال

تعادل يوفنتوس مع لاتسيو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

سجل راندال كولو مواني هدف يوفنتوس، بينما أحرز ماتياس فيتشينو هدف لاتسيو.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 64 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الخامس.

وأتيحت حاليا الفرصة لروما للانفراد بالمركز الرابع في حالة الفوز على أتالانتا.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق كولو مواني برأسية بعد عرضية من ويستون مكيني.

وشهدت الدقيقة 60 طرد بيير كالولو لاعب يوفنتوس بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وتعادل لاتسيو في الدقيقة 96 عن طريق فيتشينو بمتابعة لرأسية كاستيانوس التي تصدى لها الحارس دي جريجوري.

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بعد مباراة مثيرة حتى النهاية .. لاتسيو ويوفنتوس يتعادلان 1-1 في الجولة 36 🔚#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 #لاتسيو_يوفنتوس pic.twitter.com/Ofcx7KphHh — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 10, 2025

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد أودينيزي، بينما يلتقي لاتسيو مع إنتر.