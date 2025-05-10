سلة – مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج

السبت، 10 مايو 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات 2024/2025.

ويتنافس في المباراة النهائية، النادي الأهلي ونظيره سبورتنج، فيما يخوض هليوبوليس ومصر للتأمين، لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 3، وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي.

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وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى الأربعاء الموافق 14 مايو:

هليوبوليس ومصر للتأمين في تمام الساعة الرابعة عصرًا، والأهلي وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً.

المباراة الثانية الخميس الموافق 15 مايو:

مصر للتأمين وهليوبوليس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، سبورتنج والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي حالة التعادل وتم اللجوء لمباراة ثالثة ستقام يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مصر للتأمين في الدور نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج للدور ذاته على حساب هليوبوليس.

كرة سلة الأهلي سبورتنج
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