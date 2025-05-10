خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب.. وقيمة الصفقة

السبت، 10 مايو 2025 - 20:40

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - حرس الحدود

أتم الأهلي اتفاقه مع المقاولون العرب لضم محمد أحمد "سيحا" لمدة 5 مواسم، حسبما علم FilGoal.com.

ويلعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيضم الحارس الشاب مقابل 25 مليون جنيه.

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وعلم FilGoal.com سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه مقدم تعاقد، وسيتم دفع 15 مليون جنيه المتبقية على قسطين، وتحصل إداري النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب.

وسبق أن صرّح مصدر من المقاولون في وقت سابق لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس الأهلي تواصل مع محمد عادل المشرف على المقاولون لطلب ضم محمد سيحا حارس الفريق المعار إلى حرس الحدود".

وأضاف "تم الاتفاق على تحديد جلسة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن الحارس وحسم الأمور".

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.

وظهر سيحا بمستوى جيد مع حرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

وتدرب سيحا هذا الموسم في حرس الحدود تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل ليتولى منصب المدير الرياضي في الأهلي.

وفي الدوري المصري لعب سيحا البالغ من العمر 23 عاما 12 مباراة هذا الموسم خرج فيها بشباك نظيفة 7 مرات.

الأهلي محمد سيحا الدوري المصري المقاولون العرب حرس الحدود
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