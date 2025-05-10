خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب

السبت، 10 مايو 2025 - 20:40

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - حرس الحدود

أتم الأهلي اتفاقه مع المقاولون العرب لضم محمد أحمد "سيحا" لمدة 5 مواسم، حسبما علم FilGoal.com.

ويلعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيضم الحارس الشاب مقابل 25 مليون جنيه.

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وسبق أن صرّح مصدر من المقاولون في وقت سابق لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس الأهلي تواصل مع محمد عادل المشرف على المقاولون لطلب ضم محمد سيحا حارس الفريق المعار إلى حرس الحدود".

وأضاف "تم الاتفاق على تحديد جلسة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن الحارس وحسم الأمور".

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.

وظهر سيحا بمستوى جيد مع حرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

وتدرب سيحا هذا الموسم في حرس الحدود تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل ليتولى منصب المدير الرياضي في الأهلي.

وفي الدوري المصري لعب سيحا البالغ من العمر 23 عاما 12 مباراة هذا الموسم خرج فيها بشباك نظيفة 7 مرات.

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