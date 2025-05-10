هرب من الهبوط واقترب من أوروبا.. فالنسيا يفوز على خيتافي بثلاثية ويقترب من المشاركة القارية

السبت، 10 مايو 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

فالنسيا

حقق فالنسيا الفوز على خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 45 في المركز التاسع بفارق نقطتين عن رايو فايكانو صاحب المركز الثامن المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

فالنسيا ضمن البقاء في الدوري الإسباني بالموسم المقبل بشكل رسمي كما أصبح قريبا من مراكز التأهل الأوروبي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير للمباراة الثالثة تواليا.. فالنسيا ينتصر على إشبيلية ويواصل سلسة عدم الخسارة الدوري يبتعد.. رأسية دورو تهدي فالنسيا فوزا قاتلا على ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - مفاجأة في حراسة المرمى.. وعودة مبابي لمواجهة فالنسيا

وتوقف رصيد خيتافي عند النقطة 39 في المركز 14.

تقدم فالنسيا بالهدف الأول عن طريق بيبيلو في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

وأضاف دييجو لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأنهى هوجو دور ثلاثية فالنسيا من ركلة جزاء جديدة بالدقيقة 37.

وسيلعب فالنسيا مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء المقبل 14 مايو، بينما يلتقي خيتافي مع أتلتيك بلباو يوم الخميس 15 مايو.

فالنسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
سوبر هاتريك سورلوث يقود أتليتكو مدريد للفوز على سوسيداد برباعية قائمة ريال مدريد - عدة غيابات.. وتواجد مغربي في الدفاع ضد برشلونة مؤتمر فليك: الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة.. وهذه طبيعة تشيزني قبل المباريات الكبيرة فيران توريس: الفوز على ريال مدريد مفتاح التتويج بالدوري سبورت: ليفاندوفسكي يريد المشاركة أساسيا في الكلاسيكو برشلونة يستعيد مدافعه قبل الكلاسيكو الكشف عن حكم الكلاسيكو ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل
أخر الأخبار
احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم.. نيس يخسر ويبقى سباق التأهل لأبطال أوروبا مشتعلا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
سوبر هاتريك سورلوث يقود أتليتكو مدريد للفوز على سوسيداد برباعية 5 ساعة | الدوري الإسباني
قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة 5 ساعة | الدوري المصري
بعد غياب 7 مواسم.. هامبورج يعود لدوري الدرجة الأولى 5 ساعة | الكرة الأوروبية
بركلات الترجيح.. السد يتوج بكأس قطر 5 ساعة | الوطن العربي
القباني يقرر منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لـ الزمالك من التصريحات الإعلامية 6 ساعة | الدوري المصري
سبورتنج لشبونة يتعادل مع بنفيكا.. ويقترب من حسم الدوري قبل جولة على النهاية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك