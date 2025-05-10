هرب من الهبوط واقترب من أوروبا.. فالنسيا يفوز على خيتافي بثلاثية ويقترب من المشاركة القارية

حقق فالنسيا الفوز على خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 45 في المركز التاسع بفارق نقطتين عن رايو فايكانو صاحب المركز الثامن المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

فالنسيا ضمن البقاء في الدوري الإسباني بالموسم المقبل بشكل رسمي كما أصبح قريبا من مراكز التأهل الأوروبي.

وتوقف رصيد خيتافي عند النقطة 39 في المركز 14.

تقدم فالنسيا بالهدف الأول عن طريق بيبيلو في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

وأضاف دييجو لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأنهى هوجو دور ثلاثية فالنسيا من ركلة جزاء جديدة بالدقيقة 37.

وسيلعب فالنسيا مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء المقبل 14 مايو، بينما يلتقي خيتافي مع أتلتيك بلباو يوم الخميس 15 مايو.