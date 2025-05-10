رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره

السبت، 10 مايو 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

الزمالك يكرم جوزيه بيسيرو

وجه جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للزمالك رسالة وداع للنادي الأبيض وجماهيره.

وكتب بيسيرو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ينتهي فصل من فصول حياتنا، كان شرفا لنا أن نمثل هذا النادي العريق والمليء بالشغف، بجماهيره الاستثنائية".

وأضاف "نغادر ونحن نشعر بالفخر بالرحلة التي خضناها معا، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوصول إلى نهائي كأس مصر المباراة التي كنا واثقين من الفوز بها، رغم أن الظروف لم تسمح بذلك. نحن ممتنون للاعبين، ولكل أفراد الطاقم، وللهيكل الإداري، ولرئيس النادي، ولمجلس الإدارة".

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وأكمل "نتمنى لنادي الزمالك كل النجاح والتوفيق. ونحمل معنا المودة، والذكريات الجميلة، والاحترام المتبادل الذي بنيناه معا".

ورحل البرتغالي بيسيرو عن الزمالك قبل أيام بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري وتولى بدلا منه أيمن الرمادي بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وكان بيسيرو تولى تدريب الزمالك خلفا لمواطنه جوزيه جوميز الذي رحل عن الأبيض قبل عدة شهور.

ومع بيسيرو ودع الزمالك بطولة الكونفدرالية الإفريقية وأيضا كأس الرابطة المصرية.

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