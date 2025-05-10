مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. الشوط الثاني

خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب

لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر

رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره

الونش: بيراميدز لم يأخذ مكانة الزمالك.. وحماقي لم يكن وسيطا بيني وبين الأهلي

الونش: مفاوضات تجديد مع الزمالك استغرقت أسبوع.. وغضب الجماهير من زيزو طبيعي

التشكيل - أبيه يقود الاتحاد.. وثلاثي في هجوم غزل المحلة

مصدر من الرابطة لـ في الجول: لم نعد طرفا في قرار أزمة القمة.. والحيثيات تم إرسالها للتظلمات

خبر في الجول - اجتماع منتظر لمناقشة نظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري