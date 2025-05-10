مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. الشوط الثاني
السبت، 10 مايو 2025 - 19:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في الجولة 6 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
يحتل الاتحاد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.
فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي -قبل الأخير- ونقطتين عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء
ق 8: فرصة ميهوب تمر بجوار القائم دون خطورة
ق 4: رأسية أبيه ترتطم بالقائم
بداية اللقاء
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