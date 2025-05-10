انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في الجولة 6 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

يحتل الاتحاد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي -قبل الأخير- ونقطتين عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء

ق 8: فرصة ميهوب تمر بجوار القائم دون خطورة

ق 4: رأسية أبيه ترتطم بالقائم

بداية اللقاء