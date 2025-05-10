قائمة ريال مدريد - عدة غيابات.. وتواجد مغربي في الدفاع ضد برشلونة
السبت، 10 مايو 2025 - 19:44
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلتقي مع برشلونة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة غدا الأحد في الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة غياب أنطونيو روديجير وإدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي ودافيد ألابا.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو مسيتري.
الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.
الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - فيكتور مونوز.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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