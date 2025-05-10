الونش: بيراميدز لم يأخذ مكانة الزمالك.. وحماقي لم يكن وسيطا بيني وبين الأهلي

السبت، 10 مايو 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - محمود حمدي الونش

كشف محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك حقيقة تواجد محمد حماقي كوسيط بينه وبين الأهلي للمفاوضات للانضمام للفريق.

وأعلن الزمالك تجديد عقد الونش لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال الونش عبر قناة إم بي سي مصر: "عندما نتحد جميعا كزملكاوية بالطبع سيكون النادي أقوى ونمر بالفترات الصعبة وأحيانا يكون هناك ظروف أكبر من طاقتنا ولكن ليس هناك من يدخل الملعب وهو يريد الخسارة".

أخبار متعلقة:
الونش: مفاوضات تجديد مع الزمالك استغرقت أسبوع.. وغضب الجماهير من زيزو طبيعي بنتايك والونش يغيبان عن الزمالك في مباراة المصري مران الزمالك - استمرار تأهيل الجفالي ومشاركة الونش في التدريبات الجماعية "كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك

وواصل "العامل المادي هو الشيء الأساسي ليقوم بأي مكان أو يهده مع النظام الذي يجب أن يسير على الجميع وحينها سينجح المكان بكل تأكيد، وكلاعب هناك رواتب ومكافئات عندما لا تحصل عليهما يكون اللاعب مظلوم ولكننا نحاول أن نسير في الطريق قدر المستطاع".

وأكمل "جماهير الزمالك تحب اللاعب بشكل سريع ومن الممكن أن تحصل على تمثال عقب مباراتين وهم يحبون جدا من يعطي للنادي وهذا أحببني في النادي بشكل أكبر بعد انضمامي له".

وتابع "مررت بفترة صعبة وشعرت بالإحباط ولكن لم أفكر أبدا في الاعتزال لأن الناس حولي كانوا يشجعونني دائما".

وأردف "بيراميدز لم يحتل مكانة الزمالك أو الأهلي، هو فريق محترم ولديه إمكانيات كبيرة ومجتهد وطبيعي أن يصل إلى تلك المكانة وإن شاء الله سنفوز عليهم في الكأس".

وكشف "كنت أتحدث كثيرا مع حسام عبد المجيد بعد تصعيده وعن إمكانياته كلاعب طويل وضرورة استغلال ذلك مع العمل على النواقص وأشعر بالفخر بما وصل إليه",

وأكمل "في 2017 كان عمري 19 عاما والفريق لم يكن يمر بأفضل فترارته وكنت أرتكب العديد من الأخطاء ولم يكن هناك لاعبين كبير معنا، وانتقاد حسن شحاتة لي في ذلك التوقيت كان صائبا وكان ذلك من أهم الأسباب التي جعلتني أحسن من مستواي عندما تنتقد من شخص بقيمة حسن شحاتة يجب أن تستفيد من ذلك".

واستمر "جماهير الزمالك قامت بسبي خلال مواجهة ستيلينبوش ولكن هذا حقهم لأنهم حصلوا على معلومة تقول إن لاعبهم سيذهب إلى التادي المنافس، وعندما تتحدث الجماهير يجب أن نستمع وكان يجب علي عدم إظهار أي رد فعل".

وأضاف "محمد حماقي مثل أخير الكبير وبالرغم من كونه مشجع أهلاوي إلا أنه ينصحني دائما من أجل مصلحتي ونصحني بعدم الاستعجال في العودة من الإصابة وبالطبع قال لي كثيرا أن انضم للأهلي ولكن على سبيل المثال، وعند دخول الأمور في الجد بالفترة الماضية نصحني أن أتواجد بالمكان الذي سأشعر فيه بالارتياح وهو شخص ناجح في مجاله وبكل تأكيد لم يكن وسيطا في مفاوضات مع الأهلي أو أي شيء".

وشدد "المدرب المصري ليه مميزاته وعيوبه والأجنبي ليه مميزاته وعيوبه ولكن نادي الزمالك بحجمه يحتاج لمدرب أجنبي".

وأردف "قبل نهائي القرن أصبت بفيروس كورونا ولكن لم أكن أشعر بأي أعراض وأجريت 3 تحليلات في أماكن مختلفة وجاءت جميعها إيجابية".

وأتم "اختيار بيراميدز أو الأهلي حال رحيلي عن الزمالك؟ من الصعب أن أهدم كل التاريخ الذي صنعته مع الزمالك".

الزمالك محمود حمدي الونش
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. الشوط الثاني الونش: مفاوضات تجديد مع الزمالك استغرقت أسبوع.. وغضب الجماهير من زيزو طبيعي التشكيل - أبيه يقود الاتحاد.. وثلاثي في هجوم غزل المحلة مصدر من الرابطة لـ في الجول: لم نعد طرفا في قرار أزمة القمة.. والحيثيات تم إرسالها للتظلمات خبر في الجول - اجتماع منتظر لمناقشة نظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج 16 دقيقة | كرة سلة
استقبل 153 هدفا و-21 نقطة.. أثار زلزال تركيا لا زالت مستمرة بعد عامين مع مالاطيا سبور 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
هبوط بوخوم وهولستين كيل لدوري الدرجة الثانية الألماني 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
هرب من الهبوط واقترب من أوروبا.. فالنسيا يفوز على خيتافي بثلاثية ويقترب من المشاركة القارية ساعة | الدوري الإسباني
لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك