الونش: بيراميدز لم يأخذ مكانة الزمالك.. وحماقي لم يكن وسيطا بيني وبين الأهلي

كشف محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك حقيقة تواجد محمد حماقي كوسيط بينه وبين الأهلي للمفاوضات للانضمام للفريق.

وأعلن الزمالك تجديد عقد الونش لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال الونش عبر قناة إم بي سي مصر: "عندما نتحد جميعا كزملكاوية بالطبع سيكون النادي أقوى ونمر بالفترات الصعبة وأحيانا يكون هناك ظروف أكبر من طاقتنا ولكن ليس هناك من يدخل الملعب وهو يريد الخسارة".

وواصل "العامل المادي هو الشيء الأساسي ليقوم بأي مكان أو يهده مع النظام الذي يجب أن يسير على الجميع وحينها سينجح المكان بكل تأكيد، وكلاعب هناك رواتب ومكافئات عندما لا تحصل عليهما يكون اللاعب مظلوم ولكننا نحاول أن نسير في الطريق قدر المستطاع".

وأكمل "جماهير الزمالك تحب اللاعب بشكل سريع ومن الممكن أن تحصل على تمثال عقب مباراتين وهم يحبون جدا من يعطي للنادي وهذا أحببني في النادي بشكل أكبر بعد انضمامي له".

وتابع "مررت بفترة صعبة وشعرت بالإحباط ولكن لم أفكر أبدا في الاعتزال لأن الناس حولي كانوا يشجعونني دائما".

وأردف "بيراميدز لم يحتل مكانة الزمالك أو الأهلي، هو فريق محترم ولديه إمكانيات كبيرة ومجتهد وطبيعي أن يصل إلى تلك المكانة وإن شاء الله سنفوز عليهم في الكأس".

وكشف "كنت أتحدث كثيرا مع حسام عبد المجيد بعد تصعيده وعن إمكانياته كلاعب طويل وضرورة استغلال ذلك مع العمل على النواقص وأشعر بالفخر بما وصل إليه",

وأكمل "في 2017 كان عمري 19 عاما والفريق لم يكن يمر بأفضل فترارته وكنت أرتكب العديد من الأخطاء ولم يكن هناك لاعبين كبير معنا، وانتقاد حسن شحاتة لي في ذلك التوقيت كان صائبا وكان ذلك من أهم الأسباب التي جعلتني أحسن من مستواي عندما تنتقد من شخص بقيمة حسن شحاتة يجب أن تستفيد من ذلك".

واستمر "جماهير الزمالك قامت بسبي خلال مواجهة ستيلينبوش ولكن هذا حقهم لأنهم حصلوا على معلومة تقول إن لاعبهم سيذهب إلى التادي المنافس، وعندما تتحدث الجماهير يجب أن نستمع وكان يجب علي عدم إظهار أي رد فعل".

وأضاف "محمد حماقي مثل أخير الكبير وبالرغم من كونه مشجع أهلاوي إلا أنه ينصحني دائما من أجل مصلحتي ونصحني بعدم الاستعجال في العودة من الإصابة وبالطبع قال لي كثيرا أن انضم للأهلي ولكن على سبيل المثال، وعند دخول الأمور في الجد بالفترة الماضية نصحني أن أتواجد بالمكان الذي سأشعر فيه بالارتياح وهو شخص ناجح في مجاله وبكل تأكيد لم يكن وسيطا في مفاوضات مع الأهلي أو أي شيء".

وشدد "المدرب المصري ليه مميزاته وعيوبه والأجنبي ليه مميزاته وعيوبه ولكن نادي الزمالك بحجمه يحتاج لمدرب أجنبي".

وأردف "قبل نهائي القرن أصبت بفيروس كورونا ولكن لم أكن أشعر بأي أعراض وأجريت 3 تحليلات في أماكن مختلفة وجاءت جميعها إيجابية".

وأتم "اختيار بيراميدز أو الأهلي حال رحيلي عن الزمالك؟ من الصعب أن أهدم كل التاريخ الذي صنعته مع الزمالك".