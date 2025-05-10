دوري المحترفين - دجلة والمقاولون العرب يقتربان خطوة من الممتاز

اقترب وادي دجلة والمقاولون العرب خطوة إضافية من أجل التأهل للدوري المصري.

وانتصر دجلة على أسوان بنتيجة 2-0 والمقاولون العرب على أبو قير للأسمدة 1-0 في الجولة 35 من دوري المحترفين.

وفاز المقاولون العرب بهدف حازم أبو سنة.

فيما انتصر دجلة على أسوان بثنائية سيف تقا وعلي حسين.

ثنائية بتوقيع علي حسين وسيف تقا.. أهداف فوز وادي دجلة على أسوان في دوري المحترفين pic.twitter.com/vOMzhlY2v9 — ON Sport (@ONTimeSports) May 10, 2025

ورفع الغزلان رصيدهم لـ 74 نقطة في الصدارة وذئاب الجبل لـ 73 في المركز الثاني.

وتوقف رصيد أبو قير للأسمدة عند 67 نقطة في المركز الثالث.

وينتظر دجلة والمقاولون العرب نتيجة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بترول أسيوط غدا الأحد.

وفي حال فاز كهرباء الإسماعيلية سيرفع رصيده لـ 67 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن دجلة المتصدر، ما يؤجل تأهل دجلة والمقاولون العرب للجولة المقبلة.

وفي نفس الجولة تعادل بلدية المحلة مع السكة الحديد مودرن سلبيا، والمصرية للاتصالات والترسانة بهدف لكل فريق.

وانتهت مباراة سبورتنج مع القناة بنتيجة 2-2.