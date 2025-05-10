الونش: مفاوضات تجديد مع الزمالك استغرقت أسبوع.. وغضب الجماهير من زيزو طبيعي

السبت، 10 مايو 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك - ستيلينبوش

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك على أن مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك لم تستغرق أكثر من أسبوع.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد عقد الونش لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال الونش عبر قناة إم بي سي مصر: "تجديد عقدي لم يستغرق سوى أسبوع، بالطبع كان هناك الكثير من الأحاديث ولكن أولويتي كانت للزمالك الذي تحملني ووقف بجانبي خلال إصابتي ووسائل التواصل الاجتماع بها الكثير من الأحاديث ولكن خياري كان محسوما للزمالك".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - استمرار تأهيل الجفالي ومشاركة الونش في التدريبات الجماعية بنتايك والونش يغيبان عن الزمالك في مباراة المصري "كانت المغريات كبيرة وكثيرة ولكن".. أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد الونش

وواصل "قبل عودتي من الإصابة تحدث معي حسين لبيب عن التجديد وأخبرته إن هناك 9 لاعبين آخرين بحاجة للتجديد وأنا تجديد سيكون سهلا وعندما عدت للملاعب حصل على عروض ولكن حدثني حسين لبيب من جديد وأخبرني إننا سنجلس للاتفاق عقب فترة صعبة من المباريات".

وأكمل "تاريخي مع الزمالك كبير حتى لو عدت من الإصابة بعيد عن مستواي أو كنت بحاجة إلى العمل على بعض المشكلات ولكن الزمالك تمسك بي حتى لو كنت بنصف قدم ولم يكن ذلك بسبب تدخل من الأهلي أو شيء ولكن الزمالك كان يريد تجديد عقدي منذ كنت مصابا وهذا شيء أقدره كثيرا".

وشدد "لم يقل لي أي شخص إنني كبير في السن ويجب أن أوافق على التجديد بأي رقم ولو كنت رحلت عن الزمالك بسبب عدم حاجة النادي لي، كنت سأرحل بطريقة جيدة أيضا".

وكشف "عقدي مع الزمالك ليس 80 أو 60 مليون جنيه في الـ 3 مواسم ولكن أقل بكثير ويمكنكم التأكد من اتحاد الكرة بعد توثيق الزمالك للعقد في شعر يونيو، ودعم الجماهير لي خلال موسمين من الإصابة يساوي ملايين والعروض التي حصلت عليها كانت أعلى بكثير من عقدي الحالي ومجلس الإدارة يعلم ذلك".

وتابع "لقد انضممت من طلائع الجيش ولم يكن يعرفني أي أحد ولكن حاليا أملك أفضل سيارة وأولادي في أفضل مدارس وهذا بفضل تعبي واجتهادي بكل تأكيد ولكن الفضل أيضا يعود لنادي الزمالك".

وأضاف "زيزو؟ كل لاعب من حقه أن يسير بحياته كما يريد ولا أستطيع الحديث عنه، بعض الناس تحدثت عن رغبته في انضمامي للأهلي برفقته ولكن هذا لم يحدث، هو رأى أن قراره هو الأصلح له وأنا رأيت أن تجديدي مع الزمالك أو الأفضل لي".

وأردف "سمعت الكثير عن موضوع زيزو منذ مدة طويلة مثل باقي الناس ولكن ما أثبت الأمر بالنسبة لي كان صورته في السفارة والكلام حاليا الآن بيننا عام عن التدريبات وأمور أسرية وأتمنى له التوفيق في خطوته لأننا أصدقاء منذ 6 سنوات وأتمنى التوفيق لي وللزمالك وفي النهاية كل شخص يتحمل نتيجة قراراته".

واستمر "من الطبيعي أن تشعر الجماهير بالحزن من زيزو لأنه كان في مكانة أخرى بالنسبة لهم ولكن الجماهير تدعم النادي وليس اللاعبين، بالطبع سيشعرون بالحزن ولكنهم سيستمرون في تشجيع الزمالك وغضبهم باتجاه زيزو طبيعي".

وأكمل "زيزو لاعب كبير ومؤثر ولكن النادي يملك لاعبين آخرين والأندية لا تغلق بسبب رحيل لاعب، وهناك الكثير من اللاعبين الكبار الذين رحلوا عن النادي في السابق ولم يغلق النادي وإن شاء الله سنحقق الكثير من البطولات بشكل طبيعي".

وأضاف "سبب رحيل زيزو عن الزمالك؟ لست طرفا في الأمر ولا أملك الإجابة وعندما تدرب معنا لم نكن نتحدث عن مستقبله وهو لم يتحدث معنا حول مستقبلنا".

وأتم "زيزو وكهربا وإمام عاشور؟ جميعهم لاعبين كبار باختلاف طرق رحيلهم عن النادي الأمر لا يتعلق بالصدمة ولكن لاعب رحل وأن تحبه يجب أن يسبب ذلك حالة من الحزن".

محمود حمدي الونش الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. الشوط الثاني الونش: بيراميدز لم يأخذ مكانة الزمالك.. وحماقي لم يكن وسيطا بيني وبين الأهلي التشكيل - أبيه يقود الاتحاد.. وثلاثي في هجوم غزل المحلة مصدر من الرابطة لـ في الجول: لم نعد طرفا في قرار أزمة القمة.. والحيثيات تم إرسالها للتظلمات خبر في الجول - اجتماع منتظر لمناقشة نظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج 16 دقيقة | كرة سلة
استقبل 153 هدفا و-21 نقطة.. أثار زلزال تركيا لا زالت مستمرة بعد عامين مع مالاطيا سبور 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
هبوط بوخوم وهولستين كيل لدوري الدرجة الثانية الألماني 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
هرب من الهبوط واقترب من أوروبا.. فالنسيا يفوز على خيتافي بثلاثية ويقترب من المشاركة القارية ساعة | الدوري الإسباني
لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك