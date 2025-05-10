الونش: مفاوضات تجديد مع الزمالك استغرقت أسبوع.. وغضب الجماهير من زيزو طبيعي

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك على أن مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك لم تستغرق أكثر من أسبوع.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد عقد الونش لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال الونش عبر قناة إم بي سي مصر: "تجديد عقدي لم يستغرق سوى أسبوع، بالطبع كان هناك الكثير من الأحاديث ولكن أولويتي كانت للزمالك الذي تحملني ووقف بجانبي خلال إصابتي ووسائل التواصل الاجتماع بها الكثير من الأحاديث ولكن خياري كان محسوما للزمالك".

وواصل "قبل عودتي من الإصابة تحدث معي حسين لبيب عن التجديد وأخبرته إن هناك 9 لاعبين آخرين بحاجة للتجديد وأنا تجديد سيكون سهلا وعندما عدت للملاعب حصل على عروض ولكن حدثني حسين لبيب من جديد وأخبرني إننا سنجلس للاتفاق عقب فترة صعبة من المباريات".

وأكمل "تاريخي مع الزمالك كبير حتى لو عدت من الإصابة بعيد عن مستواي أو كنت بحاجة إلى العمل على بعض المشكلات ولكن الزمالك تمسك بي حتى لو كنت بنصف قدم ولم يكن ذلك بسبب تدخل من الأهلي أو شيء ولكن الزمالك كان يريد تجديد عقدي منذ كنت مصابا وهذا شيء أقدره كثيرا".

وشدد "لم يقل لي أي شخص إنني كبير في السن ويجب أن أوافق على التجديد بأي رقم ولو كنت رحلت عن الزمالك بسبب عدم حاجة النادي لي، كنت سأرحل بطريقة جيدة أيضا".

وكشف "عقدي مع الزمالك ليس 80 أو 60 مليون جنيه في الـ 3 مواسم ولكن أقل بكثير ويمكنكم التأكد من اتحاد الكرة بعد توثيق الزمالك للعقد في شعر يونيو، ودعم الجماهير لي خلال موسمين من الإصابة يساوي ملايين والعروض التي حصلت عليها كانت أعلى بكثير من عقدي الحالي ومجلس الإدارة يعلم ذلك".

وتابع "لقد انضممت من طلائع الجيش ولم يكن يعرفني أي أحد ولكن حاليا أملك أفضل سيارة وأولادي في أفضل مدارس وهذا بفضل تعبي واجتهادي بكل تأكيد ولكن الفضل أيضا يعود لنادي الزمالك".

وأضاف "زيزو؟ كل لاعب من حقه أن يسير بحياته كما يريد ولا أستطيع الحديث عنه، بعض الناس تحدثت عن رغبته في انضمامي للأهلي برفقته ولكن هذا لم يحدث، هو رأى أن قراره هو الأصلح له وأنا رأيت أن تجديدي مع الزمالك أو الأفضل لي".

وأردف "سمعت الكثير عن موضوع زيزو منذ مدة طويلة مثل باقي الناس ولكن ما أثبت الأمر بالنسبة لي كان صورته في السفارة والكلام حاليا الآن بيننا عام عن التدريبات وأمور أسرية وأتمنى له التوفيق في خطوته لأننا أصدقاء منذ 6 سنوات وأتمنى التوفيق لي وللزمالك وفي النهاية كل شخص يتحمل نتيجة قراراته".

واستمر "من الطبيعي أن تشعر الجماهير بالحزن من زيزو لأنه كان في مكانة أخرى بالنسبة لهم ولكن الجماهير تدعم النادي وليس اللاعبين، بالطبع سيشعرون بالحزن ولكنهم سيستمرون في تشجيع الزمالك وغضبهم باتجاه زيزو طبيعي".

وأكمل "زيزو لاعب كبير ومؤثر ولكن النادي يملك لاعبين آخرين والأندية لا تغلق بسبب رحيل لاعب، وهناك الكثير من اللاعبين الكبار الذين رحلوا عن النادي في السابق ولم يغلق النادي وإن شاء الله سنحقق الكثير من البطولات بشكل طبيعي".

وأضاف "سبب رحيل زيزو عن الزمالك؟ لست طرفا في الأمر ولا أملك الإجابة وعندما تدرب معنا لم نكن نتحدث عن مستقبله وهو لم يتحدث معنا حول مستقبلنا".

وأتم "زيزو وكهربا وإمام عاشور؟ جميعهم لاعبين كبار باختلاف طرق رحيلهم عن النادي الأمر لا يتعلق بالصدمة ولكن لاعب رحل وأن تحبه يجب أن يسبب ذلك حالة من الحزن".