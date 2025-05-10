التشكيل - أبيه يقود الاتحاد.. وثلاثي في هجوم غزل المحلة

يقود إيمانويل أبيه هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة غزل المحلة في افتتاح الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية لحساب مجموعة تفادي الهبوط.

في المقابل يعتمد غزل المحلة على ثلاثي هجومي يقوده التونسي محمد علي بن حمودة.

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمد مغربي

الوسط: كريم الديب – ناصر ناصر – عمر الوحش

الهجوم: إسلام سمير – إيمانويل أبيه – يوسف أسامة نبيه

فيما جاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر

الوسط: موري توريه – محمد أشرف – محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة – عماد ميهوب

يحتل الاتحاد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي -قبل الأخير- ونقطتين عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.