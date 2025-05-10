التشكيل - أبيه يقود الاتحاد.. وثلاثي في هجوم غزل المحلة

السبت، 10 مايو 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الاتحاد

يقود إيمانويل أبيه هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة غزل المحلة في افتتاح الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية لحساب مجموعة تفادي الهبوط.

في المقابل يعتمد غزل المحلة على ثلاثي هجومي يقوده التونسي محمد علي بن حمودة.

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وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمد مغربي

الوسط: كريم الديب – ناصر ناصر – عمر الوحش

الهجوم: إسلام سمير – إيمانويل أبيه – يوسف أسامة نبيه

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎ALITTIHAD WE تشکيل XI الفريق STARTING دورک TiLe CLITTMAD uF المهدي سليمان احمد أيمن مصطفي ابراهيم محمود شبانة محمد المغربي كريم الديب ناصر ناصر ناصر عمر الوحش اسلام سمير يوسف اسامة ايمانويل الموقع ري التحاد السكندري لنادي لناديالأنحادالسكتدري البدلاء دلاء SUBSTITUTES صبحي سليمان -عبدالله- بكري سمير فكري اسلاه مرزوق فادي فريد مروان داوود فان ديرك شكري نجيب عبدالغني محمد‎'‎‎

فيما جاء تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر

الوسط: موري توريه – محمد أشرف – محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة – عماد ميهوب

May be an image of ‎1 person, playing soccer, playing football and ‎text that says '‎#We_Are_Mahalla Media Center تشکیل المباراة غزل المحلة مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز أحمد النفراوي عمرو الجزار أحمد كاستيلو EPL دورى Tile لل المجلة محمد جابر يحيى زكريا ALITTIHAD موري توريه محمد بن شرقي محمد أشرف ستاء الإسكندرية ريه عبده يحيى عماد ميهوب محمد بن حموده البدلاء العربي بسام وليد حمدي زكي الإخميمي العرفاوي حميدو أحمد ياسين النجار عاطف الدكيم‎'‎‎

يحتل الاتحاد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الإسماعيلي -قبل الأخير- ونقطتين عن مودرن سبورت متذيل الترتيب.

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