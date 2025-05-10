دوري NBA – ناجيتس يتقدم على أوكلاهوما.. وكليفلاند يقلص النتيجة مع بيسيرز
السبت، 10 مايو 2025 - 18:13
كتب : FilGoal
حقق دنفر ناجيتس الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندرز في ثالث مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.
وفاز دنفر على أوكلاهوما بنتيجة 113-104 لتصبح نتيجة السلسلة 2-1 لصالح دنفر.
وتستمر السلسلة في المباراة الرابعة بملعب فريق دنفر.
أمام في القسم الشرقي استطاع كليفلاند كافاليرز تحقيق الفوز الأول له على إنديانا بيسيرز في نصف نهائي النهائي.
وانتصر كليفلاند في أرض إنديانا بنتيجة 126-104، لتصبح النتيجة 2-1.
وشهدت المباراة تسجيل دونافان ميتشيل نجم كليفلاند 43 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات مساعدة.
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