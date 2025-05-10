دوري NBA – ناجيتس يتقدم على أوكلاهوما.. وكليفلاند يقلص النتيجة مع بيسيرز

حقق دنفر ناجيتس الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندرز في ثالث مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز دنفر على أوكلاهوما بنتيجة 113-104 لتصبح نتيجة السلسلة 2-1 لصالح دنفر.

وتستمر السلسلة في المباراة الرابعة بملعب فريق دنفر.

أمام في القسم الشرقي استطاع كليفلاند كافاليرز تحقيق الفوز الأول له على إنديانا بيسيرز في نصف نهائي النهائي.

وانتصر كليفلاند في أرض إنديانا بنتيجة 126-104، لتصبح النتيجة 2-1.

وشهدت المباراة تسجيل دونافان ميتشيل نجم كليفلاند 43 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات مساعدة.