دوري NBA – ناجيتس يتقدم على أوكلاهوما.. وكليفلاند يقلص النتيجة مع بيسيرز

السبت، 10 مايو 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

دونفان ميتشيل - كليفلاند كافاليرز

حقق دنفر ناجيتس الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندرز في ثالث مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز دنفر على أوكلاهوما بنتيجة 113-104 لتصبح نتيجة السلسلة 2-1 لصالح دنفر.

وتستمر السلسلة في المباراة الرابعة بملعب فريق دنفر.

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أمام في القسم الشرقي استطاع كليفلاند كافاليرز تحقيق الفوز الأول له على إنديانا بيسيرز في نصف نهائي النهائي.

وانتصر كليفلاند في أرض إنديانا بنتيجة 126-104، لتصبح النتيجة 2-1.

وشهدت المباراة تسجيل دونافان ميتشيل نجم كليفلاند 43 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات مساعدة.

NBA دنفر ناجيتس
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