خبر في الجول - اجتماع منتظر لمناقشة نظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري

السبت، 10 مايو 2025 - 18:07

كتب : محمد جمال

الدوري المصري بيان

قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة إقامة اجتماع مع مسؤولي الأندية لمناقشة نظام الموسم الجديد من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة سيدعو ممثلي الأندية قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة نظام الموسم الجديد من الدوري المصري.

اتحاد الكرة يرغب في إقامة الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا بنظام دوري من دورين.

هاني أبو ريدة سيحضر الاجتماع وسيدعو أندية الجمعية العمومية، ولم يتم التطرق لفكرة تقليل عدد الفرق الهابطة للدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

وسبق أن كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.

- يهبط 3 فرق ويصعد 3 آخرين ليظل العدد 20 فريقا.

ويهدف هذا النظام للاستفادة تسويقيا من إقامة مواجهات بين فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 مرات في الموسم.

موسم 2026-2027: (20 فريقا)

- نفس نظام الموسم السابق له مع هبوط 4 فرق وصعود 2 فقط من الدرجة الثانية ليصبح العدد 18 فريقا

موسم 2027-2028 (18 فريقا)

- تعود المسابقة إلى نظامها الطبيعي من دورين

الدوري المصري اتحاد الكرة هاني أبو ريدة
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