مؤتمر أنشيلوتي: شهر العسل مع ريال مدريد لن ينتهي.. وهذا آخر كلاسيكو الموسم الحالي

السبت، 10 مايو 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن شهر العسل بينه وبين الملكي لن ينتهي، وتحدث عن الكلاسيكو الأخير.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا الأحد في مباراة ربما ستحسم صراع اللقب قبل 3 جولات على النهاية.

وقال المدير الفني لـ ريال مدريد في المؤتمر الصحفي: "متحمسون ويمكننا الفوز رغم أن الأمور معقدة".

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وأضاف "مباراة الكأس كانت الأسهل ضد برشلونة هذا الموسم، علينا الدفاع بشكل جيد، لأنه يضغطون من منتصف الملعب، ولا توجد فرق مثالية".

وأكمل "رودريجو عاد ويمكنه اللعب ولدينا خيارات عديدة".

وواصل "تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد؟ قرأت ذلك وقدّم عملا رائعا، وكل الأبواب مفتوحة له".

وأردف "شهر العسل مع ريال مدريد لن ينتهي أبدا مثل ميلان، هما فريقان عزيزان على قلبي".

وتابع "الفوز بلقب الدوري الإسباني صعب جدا، الأمر يتعلق بالاستمرارية، برشلونة لديه الأفضلية، وإذا فزنا فالصراع سيكون قويا".

وواصل "آخر كلاسيكو؟ مواجهة برشلونة أمر خاص وهذه آخر مباراة ضدهم هذا الموسم لأنهم لن يشاركوا في كأس العالم للأندية".

وردا على خوض المباراة رقم 350 مع الملكي: "الأمر لم يكن معقدا لا أتذكر جميعها، في مباريات كنا جيدين وأخرى من الأفضل نسيانها".

وأتم "الكرات الثابتة ستكون مهمة وتحسن أداء الفريق بها".

وإذا حقق برشلونة الفوز وسط أنصاره على ريال مدريد فسيوسع الفارق لـ 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية ما يضع يدا للبلاوجرانا على لقب الدوري الإسباني.

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