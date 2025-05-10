تقرير: ليفربول يحدد بديل أرنولد.. وبرشلونة يزاحمه

يسعى نادي ليفربول لتعزيز مركز الظهير الأيمن بعد تأكد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق.

وأعلن أرنولد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي وبات قريبا من الانتقال لريال مدريد.

وبحسب موقع "talkSPORT" الإنجليزي، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن لتعويض ألكسندر أرنولد.

وأوضحت التقارير أن فريمبونج لديه شرط جزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني ويحظى أيضا باهتمام برشلونة بطلب من المدرب هانز فليك.

وتألق فريمبونج بصورة لافتة للغاية في الموسم المنقضي تحت قيادة تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن.

وسجل فريمبونج الموسم الماضي 14 هدفا وصنع 12 آخرين أي مساهم في 26 هدفا كظهير في خطة 3 مدافعين.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن قادما من سيلتك في شتاء 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وحصل فريمبونج على بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.